Schwerin

Gericht will Urteil gegen Ex-Wirtschaftsminister sprechen

14.08.2020, 03:49 Uhr | dpa

Im Prozess um mutmaßlichen Subventionsbetrug beim Bau der "Yachthafenresidenz Hohe Düne" in Rostock will das Landgericht Schwerin heute die Urteile gegen Ex-Wirtschaftsminister Otto Ebnet (SPD) und zwei weitere Angeklagte sprechen. Die Männer sind wegen Beihilfe zum Subventionsbetrug beziehungsweise Untreue angeklagt.

Die erwartete Entscheidung hat Signalwirkung für den Prozess gegen den Bauunternehmer Per Harald Lökkevik, der in einem inzwischen abgetrennten Verfahren als Hauptangeklagter in diesem Fall vor Gericht steht. Die Staatsanwaltschaft wirft Lökkevik vor, seit 2003 rund 47,5 Millionen Euro an Subventionen zu Unrecht bekommen zu haben. Er soll den Hotel-Komplex zum Schein in ein Tagungs- und ein Wellness-Hotel aufgeteilt haben, um mehr Subventionen zu bekommen.

Die Staatsanwaltschaft beantragte für Ebnet eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten, für den mitangeklagten Sparkassen-Manager und einen früherer Steuerberater Lökkeviks Bewährungsstrafen. Die Verteidiger der Angeklagten forderten Freisprüche.