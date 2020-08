Potsdam

Zwei Schüler in Potsdamer Schulen mit Coronavirus angesteckt

14.08.2020, 14:37 Uhr | dpa

In zwei Potsdamer Schulen hat sich jeweils ein Schüler mit dem Coronavirus infiziert. In der Marienschule in Babelsberg gelte für 80 Menschen, die mit dem Schüler in Kontakt waren, eine 14-tägige Quarantäne, wie die Stadt Potsdam am Freitag mitteilte. Im Montessori-Schulzentrum Am Stern seien 20 Menschen als Kontaktpersonen des Schülers ermittelt worden und müssten in Quarantäne. Darunter seien jeweils neben Schülern auch Lehrer. Die Testergebnisse für das Schulzentrum Am Stern würden frühestens an diesem Samstag erwartet, die für die Marienschule am Sonntag. Die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" und die "Märkische Allgemeine" hatten zuvor berichtet.