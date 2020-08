Sandersdorf-Brehna

Auto fährt in Baustelle: A9 nach tödlichem Unfall gesperrt

14.08.2020, 15:43 Uhr | dpa

Die Autobahn 9 in Richtung München ist nach einem tödlichen Autounfall bei Bitterfeld-Wolfen gesperrt. Die Sperrung soll sich bis in den Freitagabend hinziehen, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte. Gegen Mittag war der Fahrer eines Autos aus ungeklärter Ursache in das Gerüst einer Brückenbaustelle gefahren. Seine Mitfahrerin auf dem Beifahrersitz starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Weitere Angaben zu den Unfallopfern gab es zunächst nicht.

Nach dem Unfall wurde die Fahrtrichtung vorsorglich gesperrt, da befürchtet wird, dass Gerüstteile herabfallen könnten. Arbeiter sollen das Gerüst teilweise abbauen und sichern. Danach soll die A9 in Richtung München wieder freigegeben werden.