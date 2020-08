Obertraubling

39-Jähriger stirbt nach Unfall bei Baumfällarbeiten

14.08.2020, 17:14 Uhr | dpa

Nach einem Unfall bei Baumfällarbeiten in der Oberpfalz in Obertraubling ist ein 39-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Der Mann sei beim Sichern von Sägearbeiten durch das Gewicht eines Baumes nach vorne gezogen worden und gestürzt, teilte die Polizei nach dem Unfall vom Samstag mit. Nach Angaben vom Freitag starb der Arbeiter am Donnerstag an seinen schweren Kopfverletzungen.