Kelkheim (Taunus)

Unwetter lässt Keller und Tiefgaragen volllaufen

14.08.2020, 20:02 Uhr | dpa

Unwetter mit Starkregen und Sturm haben Polizei und Feuerwehr am Freitag im Main-Taunus-Kreis und im Frankfurter Westen in Atem gehalten. Bis zum Abend mussten die Einsatzkräfte zu rund 500 Einsätzen ausrücken, wie ein Polizeisprecher sagte. Schwerpunkte seien Bad Soden am Taunus, Kelkheim und Liederbach am Taunus gewesen, wo zahlreiche Keller und auch mehrere Tiefgaragen vollliefen. Auch ein Supermarkt stand nach Polizeiangaben unter Wasser und musste ausgepumpt werden. Durch das Unwetter wurden auch mehrere Bäume entwurzelt, die teils Zufahrtstraßen blockierten.

In Bad Soden am Taunus musste eine durch die Stadt führende Straße zu großen Teilen gesperrt werden. Die Wassermassen seien aus höher gelegenen Stadtteilen in die Altstadt geflossen, hieß es. Menschen seien bei den Überflutungen nicht zu Schaden gekommen.

Probleme gab es auch in zwei westlichen Stadtteilen Frankfurts, nachdem der Starkregen im Main-Taunus-Kreis den Liederbach hatte so stark anschwellen lassen, dass er über die Ufer trat, wie die Feuerwehr Frankfurt mitteilte. Dies sorgte an mehreren Stellen für Überflutungen und vollgelaufene Keller. Betroffen davon waren die Stadtteile Unterliederbach und Höchst. Etwa 60 bis 70 Feuerwehrleute hätten an rund 15 Einsatzstellen gearbeitet und dabei Sandsäcke geschichtet, Angeschwemmtes entfernt, Wasser aus Kellern gepumpt und betroffenen Bewohnern der anliegenden Häuser geholfen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand, über die Höhe der Schäden könnten keine näheren Angaben gemacht werden, hieß es.