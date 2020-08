Lisboa

Flick setzt gegen Barcelona auf Chelsea-Siegerelf

14.08.2020, 20:23 Uhr | dpa

Bayern-Trainer Hansi Flick will den FC Barcelona im Viertelfinale des Champions-League-Finalturniers in Lissabon mit der Elf schlagen, die zuletzt im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea erfolgreich war. Der Kroate Ivan Perisic, der beim 4:1 gegen die Londoner zu den Torschützen gezählt hatte, erhält auf dem linken Flügel damit den Vorzug gegenüber Kingsley Coman. Der Franzose hatte gegen Chelsea angeschlagen gefehlt, ist aber wieder einsatzfähig, wie Flick am Donnerstagabend bei der Pressekonferenz berichtet hatte. Coman sitzt ebenso wie der von Barcelona ausgeliehene Brasilianer Philippe Coutinho zunächst auf der Ersatzbank.

"Ivan hat gegen Chelsea sehr gut gespielt", begründete Flick vor der Partie beim TV-Sender Sky seine Entscheidung. Jeder Spieler im Kader wisse, "um was es geht, und jeder will es auf dem Platz zeigen". Der FC Bayern habe "große Ziele", sagte Flick. "Und es gehört dazu, dass wir dieses Spiel gewinnen."

Die ebenfalls im Vorfeld angeschlagenen Abwehrspieler Jérôme Boateng und Alphonso Davies stehen erwartungsgemäß am Freitagabend im leeren Estádio da Luz in der Münchner Startelf. Für den noch nicht wieder einsatzbereiten Weltmeister Benjamin Pavard wird Joshua Kimmich erneut die rechte Verteidigerposition einnehmen. Die Bayern wollen einen Tag nach RB Leipzig ebenfalls ins Halbfinale einziehen.

Die Bayern-Aufstellung: Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Thiago - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski