Zickhusen

Schwerer Verkehrsunfall bei Zickhusen

15.08.2020, 08:23 Uhr | dpa

Auf der Bundesstraße bei Zickhusen (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist es zu einem schweren Unfall mit drei Fahrzeugen gekommen. Der Wagen eines Fahrers rutschte am Freitagnachmittag von Wismar in Richtung Schwerin kommend auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dabei streifte der Wagen einen anderen Pkw und fuhr dann frontal in ein entgegenkommendes Auto.

Der Fahrer des abgekommenen Wagens wurde schwer verletzt und von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geholt. Die Fahrer der beiden anderen Pkws wurden leicht verletzt. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die B106 rund fünf Stunden voll gesperrt.