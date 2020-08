Saarbrücken

Streit an Ampel führt zu handfester Auseinandersetzung

15.08.2020, 11:40 Uhr | dpa

Bei einem nächtlichen Streit mit acht Beteiligten in Saarbrücken haben die Kontrahenten zum Teil mit der Bestuhlung eines Gastronomiebetriebs aufeinander eingeschlagen. Mindestens zwei Menschen seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei in der saarländischen Landeshauptstadt am Samstag mit.

Den Ermittlungen zufolge wollten vier Männer im Alter von 28 bis 45 Jahre bei grünem Licht für Fußgänger eine Straße überqueren, als ein 22-Jähriger dort mit seinem Auto und drei Passagieren weiterfahren wollte. Ein Wortgefecht mündete dann in der Nacht gegen 1.00 Uhr im Stadtzentrum in eine körperliche Auseinandersetzung, wie es hieß.

Bei den Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass der Autofahrer Alkohol getrunken habe und keinen gültigen Führerschein besitze, teilte die Polizei mit. Sie leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.