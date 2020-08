Potsdam

Weiterhin hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen in Brandenburg

15.08.2020, 11:51 Uhr | dpa

Die Zahl neuer Corona-Infektionen in Brandenburg ist von Freitag auf Samstag um 16 Fälle gestiegen. Die meisten Neuinfektionen gab es im Landkreis Potsdam-Mittelmark (+6) sowie in Potsdam und im Landkreis Teltow-Fläming (jeweils +3), wie das Gesundheitsministerium am Samstag berichtete. Damit wurden seit Anfang März 3726 Corona-Infektionen registriert. Die Zahl der Toten lag gegenüber dem Vortag unverändert bei 173. Die Zahl der Erkrankten wird auf 160 geschätzt, das sind 10 mehr als am Vortag. Unverändert gelten etwa 3390 Menschen als genesen.