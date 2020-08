Offenbach am Main

Wechsel zwischen Schauern und Auflockerungen in neuer Woche

15.08.2020, 13:21 Uhr | dpa

Hessen steht in der neuen Woche ein wechselhaftes Wetter mit Regen und immer wieder auch Auflockerungen bevor. Der Sonntag beginne heiter bis wolkig, dann sei mit einzelnen Schauern oder Gewittern zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Die Temperaturen liegen höchstens um die 30-Grad-Marke. Am Montag komme es bei wechselnder Bewölkung zu Regen, bei maximal 28 Grad. Der Dienstag beginne zunächst heiter, trübe sich dann aber ein. Im Tagesverlauf sei mit zunehmender Quellbewölkung, Schauern, Gewittern und Höchstwerten bis 27 Grad zu rechnen. In der Nacht zum Mittwoch kann es teilweise stark bewölkt sein.