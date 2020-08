Kirchdorf im Wald

Bank verhindert Telefonbetrug durch angebliche Ärztin

15.08.2020, 18:31 Uhr | dpa

Mit der Diagnose Coronavirus hat eine Telefonbetrügerin versucht, eine alte Dame in Niederbayern um mehrere Tausend Euro zu erleichtern. Die Unbekannte habe sich am Telefon als Ärztin ausgegeben und die 82-Jährige über ihre angebliche Erkrankung informiert, teilte die Polizei am Samstag mit. Die wollte die Betrügerin dann auch gleich heilen - mit Infusionen für schlappe 6 000 Euro. Als die 82-Jährige das Geld nach dem Telefonat am Freitagmittag in ihrer Bank in Kirchdorf im Wald (Landkreis Regen) abheben wollte, bewahrte eine Mitarbeiterin sie davor, die Summe zu bezahlen. "Eine fiese Masche", sagte ein Sprecher der Polizei.