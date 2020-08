Tetenbüll

Fahrgastschiff mit 170 Passagieren fährt sich fest: Gerettet

15.08.2020, 18:56 Uhr | dpa

Im schleswig-holsteinischen Wattenmeer hat sich am Samstagnachmittag ein Fahrgastschiff mit 170 Menschen an Bord festgefahren. Es sei bei ablaufendem Wasser am Rand des Engde-Fahrwassers etwa drei Seemeilen (rund 5,5 Kilometer) südlich von Pellworm in die missliche Lage geraten, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Samstagabend mit. Weil die Besatzung des Ausflugsschiffs "Adler V" aus eigener Kraft nicht mehr voran kam, rückten die Seenotretter an. Sie befreiten das 36 Meter lange Schiff mit dem Seenotrettungskreuzer "Eiswette".

Der Vorfall passierte im schleswig-holsteinischen Wattenmeer zwischen der Halbinsel Eiderstedt und der nordfriesischen Insel Pellworm. Eine Gefahr für die 170 Menschen - darunter 50 Kinder - bestand zu keinem Zeitpunkt, wie es hieß.