Heringsdorf

Betrunkener Fahrer übersieht Auto: Mann schwer verletzt

15.08.2020, 21:32 Uhr | dpa

Mit 1,81 Promille hat ein Autofahrer auf Usedom einen Unfall verursacht, bei dem ein 42-Jähriger schwer verletzt wurde. Der betrunkene 50-Jährige sei in Heringsdorf aus einem Nebenweg nach links auf eine Straße gebogen und habe dabei den vorfahrtsberechtigten Wagen übersehen, in dem der 42-Jährige saß, teilte die Polizei mit. Der Schwerverletzte wurde nach dem Unfall am Samstagvormittag ins Klinikum Greifswald gebracht. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.