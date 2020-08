Papenburg

Reitpferd stirbt auf rätselhafte Weise in Badesee

15.08.2020, 21:42 Uhr | dpa

Ein Pferd ist bei einem Ausritt an einem Badesee in Papenburg auf rätselhafte Weise ums Leben gekommen. Der Besitzer war am Samstag mit dem Tier im Uferbereich des Sees an der Ersten Wiek am Papenburger Obenende geritten, wie die Feuerwehr mitteilte. Er wurde abgeworfen. Warum, das sei unklar. "Während der Reiter sich unverletzt ans Ufer retten konnte, verschwand das Pferd kurze Zeit später unter der Wasseroberfläche und tauchte nicht mehr auf", hieß es weiter. Passanten alarmierten die Wasserrettung der Feuerwehr Obenende. Sie suchte mit Rettungsboot, Rettungstauchern und einem Sonargerät nach dem Pferd. Es sei schließlich geortet und tot aus dem See geborgen worden, hieß es.