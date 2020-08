Hildesheim

Coronatest-Schlangestehen am Flughafen, sonst wenig Andrang

16.08.2020, 13:47 Uhr | dpa

In der ersten Woche kostenloser Corona-Tests haben sich in Niedersachsen vor allem Reiserückkehrer am Flughafen Hannover-Langenhagen auf eine mögliche Infektion untersuchen lassen. Dort wurden in den zurückliegenden Tagen im Schnitt etwa 700 bis 800 Abstriche entnommen, berichtete der Norddeutsche Rundfunk am Sonntag. Am Samstag mussten auch etliche Passagiere nach der Ankunft von drei Mallorca-Flügen länger vor dem Testzentrum anstehen, wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" meldete. Am gesamten vorigen Wochenende hatte es an dem Airport nach Angaben der zuständigen Johanniter-Unfall-Hilfe noch rund 1100 Corona-Untersuchungen gegeben.

In den neun anderen Testzentren im Land war die Nachfrage laut der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) dagegen bisher relativ überschaubar. Demnach gab es etwa 600 Prüfungen auf Ansteckung mit Sars-Cov-2. Ein Fünftel der bisher positiv Getesteten habe sich zuvor im Ausland aufgehalten. Es werde damit gerechnet, dass die Zahlen nach der Rückkehr weiterer Urlauber aus Spanien aber bald steige. Für das Land gilt - abgesehen von den Kanarischen Inseln - inzwischen wieder eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Seit dem vorletzten Freitag ist in Niedersachsen die Online-Anmeldung zu einem Corona-Test möglich, auch ohne Umweg über den Hausarzt. Die Termine werden dann in einem Zeitrahmen von 72 Stunden vergeben. Das Ergebnis kann nach der Analyse ebenfalls über das Internet abgerufen werden, die Getesteten erhalten eine E-Mail mit einem Zugangscode zur jeweiligen Webseite des bearbeitenden Labors.