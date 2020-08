Eisenach

Rentner bei Sturz von Kellertreppe schwer verletzt

16.08.2020, 16:50 Uhr | dpa

Beim Sturz von seiner Kellertreppe hat sich ein 70 Jahre alter Mann in Eisenach schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann lag am Samstagabend hilflos im Keller seines Wohnhauses und rief um Hilfe, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nachbarn hörten die Rufe und alarmierten die Polizei. Die Polizisten verschafften sich durch ein Fenster Zutritt zu dem Haus und fanden den Rentner. Er kam in ein Krankenhaus. "Durch den aufmerksamen Nachbarn blieb dem 70-jährigen Eisenacher ein schlimmeres Schicksal erspart", hieß es in der Mitteilung der Polizei.