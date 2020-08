Appen

Gasleitung angesägt: Prozess wegen versuchten Mordes beginnt

17.08.2020, 01:38 Uhr | dpa

Weil er eine Gasleitung in seinem Keller angesägt haben soll, steht ein Mann aus Appen im Kreis Pinneberg von heute an wegen Mordversuchs vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe will vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts beweisen, dass der Angeklagte am 19. März mit seiner Tat "eine Explosion und die daraus resultierende Lebensgefahr für zwei weitere im Gebäude befindliche Personen billigend in Kauf" nahm, wie ein Behördensprecher sagte. Glück für die Menschen: Das Gasleck wurde vorzeitig entdeckt, so dass es nicht zur Explosion kam. Der Mann hatte nach der Tat seine Doppelhaushälfte verlassen. (Az.: 315 Js 8039/20)

Die Freiwillige Feuerwehr musste damals rund 70 Nachbarn aus den umliegenden Gebäuden in Sicherheit bringen. Bis der Netzbetreiber die Gasverbindung zu dem Doppelhaus unterbrochen hatte, mussten die Menschen rund vier Stunden bis kurz nach Mitternacht außerhalb ihrer Häuser ausharren.