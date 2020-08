Potsdam

Grundsteinlegung für Archiv des Filmmuseums

17.08.2020, 02:25 Uhr | dpa

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) will heute (10.00 Uhr) in der Medienstadt Babelsberg den symbolischen Grundstein für das Archiv des Filmmuseums legen. In dem Gebäude mit 6300 Quadratmetern Nutzfläche sollen in zwei Jahren die umfangreichen Sammlungen des Filmmuseums zur Film- und Kinogeschichte seit 1912 untergebracht werden. Dazu gehören unter anderem Drehbücher, Kostüme, Requisiten, Fotos und Werbeplakate. Die Sammlung ist bislang auf 3000 Quadratmetern Fläche in Potsdam-Bornstedt untergebracht.

In dem Neubau gegenüber der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf sollen zahlreiche Objekte in einem Schaudepot zu sehen sein. Hinzu kommen Seminarräume und ein großer Lesesaal mit Bibliothek. Damit soll auch dort die Grundlage für Forschung und Lehre gelegt werden. Bei der Grundsteinlegung will die amtierende Direktorin des Filmmuseums, Christine Handke, das Nutzungskonzept präsentieren.