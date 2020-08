Schwerin

Drese: Hygieneplan wirkt - Aber nicht in Sicherheit wiegen

17.08.2020, 07:08 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat nach einem ersten Corona-Fall in einer Kita des Landes die strikte Einhaltung aller Schutzvorkehrungen angemahnt, gleichzeitig aber auf die Wirksamkeit der Hygienepläne in den Kitas verwiesen. "Der Kreis der Kontaktpersonen konnte bei dem Fall in Wittenburg schnell eingegrenzt werden. Und die räumliche Trennung der Gruppen zuvor sorgte dafür, dass die Kita nicht vollständig geschlossen werden musste", sagte Drese in Schwerin.

Am vergangenen Dienstag war ein in einer Wittenburger Kita betreutes Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Einrichtung bleibt aber geöffnet, da nach Angaben eines Sprechers das Kind nur zu einer Gruppe Kontakt hatte. Die Tests bei 25 Kindern und zwei Erzieherinnen fielen negativ aus. Sie müssten aber vorerst in Quarantäne bleiben.

Nach den Worten der Ministerin habe man mit Infektionsfällen nicht nur in Schulen, sondern auch in Kitas rechnen müssen, da das Virus nach dem Ende der Sommerferien insbesondere auch durch Rückkehrer von Auslandsreisen ins Land gebracht worden sei. Die nächste Herausforderung komme nach den Herbstferien, wenn Familien möglicherweise die wegen der Corona-Pandemie aufgeschobene Sommerreise nachholten.

"Der aktuelle Anstieg der Neuinfektionen zeigt, dass das Virus weiterhin aktiv ist und wir uns längst noch nicht in Sicherheit wiegen dürfen. Deshalb besprechen wir regelmäßig mit Fachleuten die Situation, um gegebenenfalls die Hygienevorschriften für die Kitas anzupassen, wenn nötig auch zu verschärfen", erklärte Drese. Nach dem Corona-Infektionsfall in Wittenburg habe das Sozialministerium zwei Informations-Blätter für Kita-Fachkräfte und Eltern als "kompakte Hilfe für den Alltag" erarbeitet.

Ziel bleibe, die Kinderbetreuung verlässlich abzusichern und eine landesweite Schließung der Kitas wie im März zu vermeiden. "Dafür ist es enorm wichtig, dass sich alle an die Regeln halten. Denn die Wahrung der Gesundheit steht über allem", betonte Drese.

Infolge der Corona-Pandemie waren Mitte März landesweit Schulen und Kitas geschlossen und nur noch eine Notbetreuung eingerichtet worden. Damit musste der Großteil der landesweit 112 000 Kita-Kinder von den Eltern zu Hause betreut werden. Nach einer schrittweisen Öffnung der Kitas von Mitte Mai an erfolgt die Kinderbetreuung seit Anfang August wieder im Regelbetrieb, allerdings unter besonderen Hygienebestimmungen.