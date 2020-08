Lübeck

Extinction Rebellion Aktivisten demonstrieren in Lübeck

17.08.2020, 08:05 Uhr | dpa

Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion (XR) haben am Montagmorgen am Lübecker Flughafen gegen Kurzstreckenflüge demonstriert. Etwa zehn Menschen befanden sich nach Angaben eines Sprechers von Extinction Rebellion am Morgen auf der Rollbahn am Flughafen in Lübeck. Drei von ihnen hätten versucht, sich mit Sekundenkleber an den Händen auf den Boden der Rollbahn festzukleben, wie die Polizei mitteilte. Dies hätten die Beamten jedoch verhindert und die Aktivisten in Gewahrsam genommen.

Lorenz Gösta Beutin, klimapolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag, begleitete die Proteste vor Ort. Er berichtete von 100 bis 150 weiteren Demonstranten vor dem Rollfeld. Die Polizei spricht von 80 Personen. Zudem hatten laut Polizei drei Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion Flugtickets nach München. Einer von ihnen hätte versucht, sich am Flugzeug festzukleben. Die Polizei nahm auch diese drei Personen in Gewahrsam.

Hintergrund der Protestaktion ist der Neustart der Kurzstreckenflüge von Lübeck nach München und Stuttgart, dessen Linienbetrieb am Montag aufgenommen wurde. Die Aktivisten wollen auf die schädlichen Folgen für die Umwelt aufmerksam machen.