Chieming

36 Jahre alter Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

17.08.2020, 08:46 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Oberbayern ist am Sonntagabend ein 36 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich bei Chieming im Landkreis Traunstein, wie die Polizei mitteilte. Ein 27 Jahre alter Mann war dort beim Abbiegen mit seinem Wagen gegen das Motorrad des 36-Jährigen gestoßen. Der Mann stürzte und verletzte sich dabei schwer, er starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 35 000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.