Arnstadt

Schwimmer verheddert sich in Seerosen-Gestrüpp und ertrinkt

17.08.2020, 10:59 Uhr | dpa

Ein Mann ist beim Baden in einem See im Ilm-Kreis ertrunken. Der 31-Jährige habe sich beim Schwimmen in Seerosen verheddert, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Feuerwehr und Polizeitaucher suchten den Angaben zufolge am Samstag bis in die Nacht hinein nach dem Mann. Als er gefunden wurde, sei er bereits tot gewesen. Bei dem Gewässer nahe Rudisleben und Ichtershausen handle es sich nicht um einen offiziellen Badesee mit Überwachung durch Rettungshelfer. Dort zu schwimmen sei aber auch nicht verboten, sagte der Polizeisprecher. Zuvor hatten die "Thüringer Allgemeine" und andere Medien berichtet.