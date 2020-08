Potsdam

"Chöre in Not": Landesmusikrat sucht große Proberäume

17.08.2020, 11:38 Uhr | dpa

Mit einem Appell an Unternehmen und Verwaltungen sucht der Landesmusikrat Brandenburg nach großen Proberäumen, in denen das gemeinsame Singen unter Corona-Bedingungen möglich ist. Wegen der geforderten Abstandsregeln bräuchten die Chöre und Ensembles große Räume, teilte der Landesmusikrat unter der Überschrift "Chöre in Not" am Montag mit. "Das können sein: Werk- oder Fabrikhallen, Sporthallen, Mehrzweckhallen, Parkdecks in Parkhäusern, Kirchen, Gemeindesäle und ähnliches." Der Landesmusikrat bittet um Angebote, insbesondere wenn solche Räume in den Abendstunden verfügbar sind.