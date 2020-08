Grimma

Tod eines Jungen in Grimma: Obduktion

17.08.2020, 13:12 Uhr | dpa

Nach dem Tod eines zwölfjährigen Jungen in Grimma bei Leipzig hat die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung des Kindes in der Rechtsmedizin angeordnet. Es sei ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden, um zu klären, wie der Junge ums Leben kam, sagte Behördensprecherin Vanessa Fink am Montag. Der Zwölfjährige sei am Freitagabend leblos in einem Gartenteich auf dem Grundstück seiner Eltern im Ortsteil Kuckeland entdeckt worden. "Die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen dauern an", sagte Fink. Mit dem Ergebnis der Obduktion sei am Dienstag oder Mittwoch zu rechnen.