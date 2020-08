Melle

Diebe stehlen zehn Packungen Nudeln

17.08.2020, 13:21 Uhr | dpa

Pasta-Heißhunger müssen unbekannte Diebe gehabt haben, die in Melle bei Osnabrück in einem Selbstbedienungs-Hofladen zuschlugen. Die Täter ließen dort zehn Pakete Nudeln mitgehen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zuvor hatten sie bei der Tat in der Nacht zum Sonntag auf dem Grundstück das Fenster eines Wohnhauses aufgehebelt und schauten sich in dem Gebäude nach Wertgegenständen um. Nachdem sie offenbar dort nichts Interessantes fanden, griffen sie zu den Nudel-Packungen.