Lkw wechselt plötzlich Fahrspur: Frau schwer verletzt

17.08.2020, 14:59 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 12 bei Storkow ist am Montagmorgen eine Frau schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Sattelzuges habe in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Storkow und Friedersdorf plötzlich die Fahrspur gewechselt, teilte die Polizei mit. Dabei stieß sein Laster mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Die Autofahrerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeführt. Wegen der Bergungsarbeiten kam es zu einem erheblichem Lkw-Rückstau.