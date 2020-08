Dresden

Dynamo Dresden testet im Trainingslager gegen Braunschweig

17.08.2020, 15:22 Uhr | dpa

Dynamo Dresden trifft im Trainingslager in Heilbad Heiligenstadt in einem von zwei Testspielen auf Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Das gab der Drittligist am Montag bekannt. Die Partie ist für diesen Freitag angesetzt, eine Uhrzeit steht noch nicht fest. Auch der Gegner für den zweiten Test, der am 26. August geplant ist, ist noch unbekannt.

Dynamo reist am Mittwoch ins Trainingslager und bleibt bis zum 27. August in Thüringen. Trainer Markus Kauczinski nimmt 25 Spieler mit, lediglich der verletzte Justin Löwe fehl aus dem aktuellen Drittliga-Aufgebot. Vor der Abreise unterzieht sich der gesamte Dynamo-Tross einem weiteren Corona-Test.