Rotenburg (Wümme)

Elf neue Corona-Fälle seit Mittwoch im Kreis Rotenburg

17.08.2020, 16:53 Uhr | dpa

Im Landkreis Rotenburg (Wümme) sind seit vergangenem Mittwoch elf neue Corona-Infektionen registriert worden, darunter neun bei Beschäftigten der Zeitarbeitsfirma Randstad. Die Mitarbeiter des Personaldienstleisters wurden an verschiedenen Standorten an Logistikunternehmen vermittelt, wie der Landkreis am Montag mitteilte. Die Infektionen seien nach bisherigen Erkenntnissen auf das private Umfeld zurückzuführen, sagte eine Sprecherin. Drei Wohnstandorte in den Gemeinden Gyhum und Sittensen seien vom Gesundheitsamt komplett unter Quarantäne gestellt worden.

Die Ermittlung der Infektionsketten durch das Gesundheitsamt erfolge in enger Kooperation mit Randstad. Zurzeit führe das Gesundheitsamt ein umfangreiches Kontaktpersonenmanagement durch und teste alle betroffenen Personen. Insgesamt sind den Angaben zufolge derzeit im Kreis Rotenburg 108 Menschen - Kontaktpersonen und Reiserückkehrer - in Quarantäne. Die Zahl der Infizierten im Kreis liegt insgesamt bei 22.