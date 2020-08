Dresden

Sachsen feiert 30 Jahre Freistaat und Deutsche Einheit

17.08.2020, 17:02 Uhr | dpa

Mit einem Stadionkonzert feiert der Freistaat Sachsen seine Wiedergründung und die Deutsche Einheit vor 30 Jahren. Aus diesem Anlass treten die Sächsische Staatskapelle Dresden und das Landesbergmusikkorps Sachsen am 5. September gemeinsam im Erzgebirgsstadion von Aue-Bad Schlema auf, wie die Staatskanzlei am Montag in Dresden mitteilte.

Details sollen an diesem Mittwoch in Dresden auf einer Pressekonferenz unter anderen mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bekanntgegeben werden. Mit der Festveranstaltung kehrt der Freistaat an wichtige Wurzeln zurück, denn der Bergbau im Erzgebirge war einst die Grundlage für den Wohlstand des Landes.