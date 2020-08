Koblenz

Urteil im Prozess um mutmaßlichen PKK-Funktionär erwartet

18.08.2020, 01:56 Uhr | dpa

Im Koblenzer Prozess um eine vorgeworfene Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland wird heute das Urteil erwartet. Der 60 Jahre alte Angeklagte aus Hessen soll als mutmaßlicher Funktionär der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK 2018 die Leitung des PKK-Gebiets Mainz übernommen haben. Dieses reichte den Ermittlungen zufolge weit nach Rheinhessen und Hessen hinein. Der türkische Staatsangehörige soll unter dem Decknamen Ali Spenden- und Propagandakampagnen zugunsten der PKK organisiert und überwacht haben. Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz betonte der Angeklagte, er habe sich stets nur mit legalen Methoden für die Kurden eingesetzt.

Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz forderte in ihrem Plädoyer laut einer OLG-Sprecherin drei Jahre und acht Monate Haft, die Verteidigung einen Freispruch oder maximal eine Bewährungsstrafe. In dem am 27. Februar begonnenen Prozess hat es bislang 27 Verhandlungstage mit 25 Zeugen und sechs Sachverständigen gegeben.

Der Angeklagte wohnte nach eigener Aussage bis zu seiner Festnahme im Juni 2019 in Lahnau im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis. Er sitzt in Untersuchungshaft. Bei der PKK handelt es sich laut Anklage um eine ausländische terroristische Vereinigung, zu der auch bewaffnete Einheiten gehörten. Diese nähmen ein Recht auf "aktive Verteidigung" mit Mord und Totschlag gegen türkische Sicherheitsbehörden in Anspruch. Dabei würden mit Sprengstoff und Waffen Soldaten, Polizisten und vereinzelt auch Zivilisten verletzt und getötet.

Die Kurden sind eine große Minderheit in der Türkei. Viele Kurden werfen dem Staat Unterdrückung vor. Nach Aussage des Angeklagten wurde er in seiner Heimat von türkischen Sicherheitskräften angeschossen, gefoltert und jahrelang inhaftiert. Der türkische Staat habe früher die Sprache und die Kultur der Kurden verboten. Er, der Angeklagte, sei nach Deutschland geflohen. Hier habe er als "patriotischer Kurde" an genehmigten Demonstrationen teilgenommen und sich in demokratischen und kulturellen Einrichtungen legal engagiert.