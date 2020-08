Darmstadt

"Urpferd 2.0" wird in Grube Messel vorgestellt

18.08.2020, 04:08 Uhr | dpa

Die Grube Messel in Südhessen mit ihren bedeutenden Fossilienfunden ist vor 25 Jahren zum ersten Unesco-Weltnaturerbe in Deutschland ernannt worden. Das Jubiläum nimmt das Hessische Landesmuseum in Darmstadt zum Anlass für eine Ausstellung. Sie ist einem speziellen versteinerten Urpferd gewidmet, das 2015 in der Grube gefunden worden war.

Nach Angaben des Museums wurde das vollständig erhaltene Skelett des Urpferdes mit neuester digitaler Technik untersucht. Auf dieser Grundlage sei neben einer dreidimensionalen Montage des Skeletts auch das 48 Millionen Jahre alte Urpferdchen rekonstruiert und mithilfe einer Software digital animiert worden. Wie das genau aussieht, stellt das Landesmuseum am heutigen Dienstag in Darmstadt vor.