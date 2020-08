Barth

KZ-Mahnmal in Barth beschädigt

18.08.2020, 05:24 Uhr | dpa

Das Mahnmal in der KZ-Gedenkstätte Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist beschädigt worden. Bei dem 19 Meter langen Mahnmal, das aus acht Gedenktafeln bestehe, seien sechs dieser Gedenktafeln herausgenommen und zertrümmert worden, teilte die Polizei am Montag mit. Anschließend hätten die Täter die Gedenktafeln mit den Bruchstücken beworfen. Der Sachschaden betrage rund 1500 Euro. In dem Konzentrationslager in Barth waren im Zweiten Weltkrieg Menschen aus 18 Nationen inhaftiert, hieß es.