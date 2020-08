Flensburg

Brand in einem Tierbedarfsladen in Flensburg

18.08.2020, 07:04 Uhr | dpa

In einem Tierbedarfsladen in Flensburg hat es am späten Montagabend gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen sagte. Ob Tiere verletzt wurden, war noch unklar. Der Sachschaden liege zwischen 25 000 bis 50 000 Euro. Die Ermittlungen dauerten an.