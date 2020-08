Neubrandenburg

Drei Menschen durch Messer und Reizgas verletzt

18.08.2020, 07:06 Uhr | dpa

Bei einer Auseinandersetzung in Neubrandenburg sind am Montagabend drei Menschen verletzt worden. Zwei der Männer wurden durch ein Messer verletzt und hatten Schnittwunden am Kopf - der dritte Verletzte war mit Reizgas besprüht worden, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Alle Drei seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die 21 und 24 Jahre alten Tatverdächtigen wurden laut Polizei in der Nähe festgenommen. Wie es zu der Auseinandersetzung kam, sei noch unklar. Die Ermittlungen dauerten an.