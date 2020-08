Fürth

Landwirtschaftliche Grundstücke in Niederbayern am teuersten

18.08.2020, 10:50 Uhr | dpa

Landwirtschaftliche Grundstücke in Niederbayern haben im vergangenen Jahr die höchsten Verkaufspreise im Freistaat erzielt. Für den Hektar seien hier im Schnitt 114 703 Euro gezahlt worden, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth am Dienstag mit. An zweiter Stelle rangierte Oberbayern mit 107 205 Euro. Am niedrigsten waren die Preise in Oberfranken mit 24 415 Euro pro Hektar. Insgesamt wurden in Bayern im vergangenen Jahr 5669 landwirtschaftliche Grundstücke mit einer Fläche von 8388 Hektar verkauft - für eine Gesamtsumme von 533,9 Millionen Euro. Der durchschnittliche Kaufwert lag bei 63 649 Euro je Hektar.