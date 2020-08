Passau

Eskalierter Nachbarschaftsstreit? Mann fährt gegen Gartentor

18.08.2020, 12:27 Uhr | dpa

Ein Mann soll in Passau mit einem Auto in das Gartentor seines Nachbarn gefahren sein. Zwischen den beiden Nachbarn herrsche seit mehreren Jahren Streit, teilte die Polizei mit. "Ob der Gartenzaun absichtlich beschädigt wurde, müssen die Ermittlungen zeigen." Den Angaben zufolge fuhr der 51-Jährige am frühen Dienstagmorgen gegen das Gartentor und beschädigte es. Der Nachbar wachte durch den Krach des Zusammenstoßes auf und konnte laut Polizei noch beobachten, wie der 51-Jährige die Unfallstelle verließ.