Bramsche

Polizei ermittelt nach tödlichen Messerstichen

18.08.2020, 13:33 Uhr | dpa

Nach tödlichen Messerstichen gegen eine 43-jährige Frau in Bramsche bei Osnabrück laufen die Ermittlungen. Zu Einzelheiten machte die Polizei am Dienstag aber keine Angaben. Nach ersten Behördeninformationen hatte ein 48-jähriger Mann am Montag erst auf die Frau eingestochen und sich anschließend selbst mit Stichen schwer verletzt. Zwischen den beiden soll eine verwandtschaftliche Beziehung bestanden haben. Beide wohnten im Landesaufnahmezentrum für Geflüchtete.

Die Polizei nahm den 48-Jährigen fest - er musste wegen seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zudem nahm die Polizei einen 20 Jahre alten Bewohner des Landesaufnahmezentrums fest. Er war am Dienstag noch in Gewahrsam, wie eine Polizeisprecherin sagte. Auch seine Rolle bei dem Geschehen werde weiter geklärt.

Die Polizei wurde nach den Angaben am Montagnachmittag alarmiert, weil es eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gegeben haben soll. Beim Eintreffen fanden die Beamten die beiden Schwerverletzten vor. Ein Notarzt versuchte, die Frau zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg.

In Bramsche im Stadtteil Hesepe liegt eins von zwei Aufnahmezentren des Landes Niedersachsen. Dort werden Asylsuchende registriert. Die Einrichtung kann bis zu 1200 Menschen unterbringen. Das andere Aufnahmezentrum ist in Bad Fallingbostel im Heidekreis.