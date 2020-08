Dresden

Filmfest Dresden präsentiert 338 Werke

18.08.2020, 13:50 Uhr | dpa

Das Filmfest Dresden will trotz der coronabedingten Verschiebung und Beeinträchtigung seinen Ruf als internationaler Treffpunkt unter Beweis stellen. Bei der 32. Ausgabe des Festivals vom 8. bis 13. September werden 338 Filme gezeigt, wie die Organisatoren am Dienstag in Dresden mitteilten. Das Festival hat sich auf Kurzfilme und Animationsfilme spezialisiert und gehört mit Preisgeldern von 68 000 Euro zu den europaweit am höchsten dotierten Festivals für diese Genres.

Ursprünglich sollte das Filmfest im April stattfinden, wurde dann aber wegen der Corona-Pandemie verlegt. Schwerpunkt sind in diesem Jahr Filme, die sich mit der künstlerischen Umsetzung von traumatischen Ereignissen befassen. Die Filme in den Wettbewerbs- und Sonderprogrammen werden in fast allen gewohnten Spielstätten unter Einhaltung der Hygienevorschriften aufgeführt. Ausgewählte Veranstaltungen werden aber auch digital übertragen.