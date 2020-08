Wiesbaden

Sesshafte "Stölzinger Wölfin" tötet vier Schafe

18.08.2020, 17:00 Uhr | dpa

Eine sesshafte Wölfin hat Ende Juli in der Nähe von Seifertshausen (Kreis Hersfeld-Rotenburg) vier Schafe gerissen. Dies teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Dienstag in Wiesbaden mit und berief sich auf Ergebnisse des wildtiergenetischen Labors des Senckenberg-Instituts. Ein Jagdpächter hatte die vier toten Tiere am 28. Juli entdeckt. Auch ein totes Rotwildkalb, das zwei Tage zuvor nahe Seifertshausen gefunden wurde, sei von der Wölfin gerissen worden.

Die so genannte "Stölzinger Wölfin" gilt seit April 2020 als sesshaft. Schäfer hatten wegen ihren Attacken in der Vergangenheit bereits Alarm geschlagen. Die Wölfin habe offenbar gelernt, Zäune zu überwinden, hieß es.

Das HLNUG teilte mit, Tierhalter in der Umgebung des Stölzinger Gebirges sollten ihre Tiere mit elektrifizierten Zäunen fachgerecht schützen und die Anlagen regelmäßig kontrollieren. Reiße ein Wolf trotzdem ein Tier, dann erhielten die Weidetierhalter Ausgleichszahlungen.