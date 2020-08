Dresden

Weiter leichte Zunahme von Corona-Fällen in Sachsen

18.08.2020, 17:03 Uhr | dpa

In Sachsen steigen die Corona-Fallzahlen auf niedrigem Niveau an. Wie das Sozialministerium am Dienstag mitteilte, wurden im Vergleich zum Vortag 17 neue Infektionen bestätigt. Den höchsten Anstieg meldete Leipzig mit sieben Fällen, in der Landeshauptstadt Dresden kam dagegen nur ein neuer Fall hinzu. Seit Beginn der Pandemie wurden im Freistaat 5746 Infektionen gezählt. Ungefähr 400 davon gelten derzeit als aktiv. 224 Menschen sind in Sachsen nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben.