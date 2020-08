Mönchengladbach

600 Benachrichtigungen für NRW-Kommunalwahl im Müll gelandet

18.08.2020, 18:18 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Mönchengladbach rund 600 Wahlbenachrichtigungen für die Kommunalwahl am 13. September in den Müll geworfen. Ein aufmerksamer Bürger habe die Wahlunterlagen in Papiercontainern entdeckt und das Wahlamt benachrichtigt, teilte die Stadt am Dienstag mit. Beide Container seien sichergestellt und durchsucht worden. Ob die teilweise beschädigten Briefe doch noch zugestellt würden, stehe noch nicht fest. Wer seine Wahlbenachrichtigung vermisse, solle sich beim Wahlamt melden, so die Stadt. Wer die Wahlbenachrichtigungen weggeworfen hat, war zunächst unklar.