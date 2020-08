Opalenica, Polen

Krüger trifft bei Testspielsieg von Erzgebirge Aue dreifach

18.08.2020, 18:27 Uhr | dpa

Florian Krüger in Aktion. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat ein weiteres Testspiel im Rahmen seines Trainingslagers im polnischen Opalenica gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster setzte sich am Dienstag gegen eine Auswahl von Pogon Stettin mit 4:0 (0:0) durch. Dabei glänzte Stürmer Florian Krüger (51. Minute, 75., 80.) als dreifacher Torschütze für die Sachsen. John Patrick Strauß (86.) stellte den Endstand her. Gegner Stettin war vorwiegend mit Spielern aus der zweiten Mannschaft angetreten. Am Mittwoch endet für die Auer das achttägige Trainingslager. Nach der Rückkehr aus Polen setzt das Schuster-Team die Saisonvorbereitung im heimischen Erzgebirge fort.