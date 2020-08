Potsdam

Kalbitz: Zuversichtlich für Verhandlung vor Landgericht

18.08.2020, 18:32 Uhr | dpa

Auswirkungen seines endgültigen Rücktritts als Brandenburger AfD-Fraktionsvorsitzender auf den Rechtsstreit um seine Partei-Mitgliedschaft erwartet Andreas Kalbitz einer Fraktionsmitteilung zufolge nicht. Der Verhandlung vor dem Landgericht Berlin am Freitag sehe er sehr zuversichtlich entgegen, sagte Kalbitz am Dienstag laut einer Mitteilung seiner Fraktion. Im Mai hatte der AfD-Bundesvorstand seine Parteimitgliedschaft mit knapper Mehrheit für nichtig erklärt. Mit seiner Entscheidung, den Fraktionsvorsitz endgültig aufzugeben, habe er erreichen wollen, dass die Fraktion wieder in ruhiges Fahrwasser gerate, betonte er der Mitteilung zufolge.