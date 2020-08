Dresden

Sachsen gibt Auskunft über Jubiläumsfeierlichkeiten

19.08.2020, 03:10 Uhr | dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will am heutigen Mittwoch (09.00) in Dresden Einzelheiten über die Feierlichkeiten des Freistaates 30 Jahre nach seiner Wiedergründung bekanntgeben. Aus diesem Anlass treten die Sächsische Staatskapelle Dresden und das Landesbergmusikkorps Sachsen am 5. September gemeinsam im Stadion von Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue auf. Bei dieser Gelegenheit soll auch die vor drei Jahrzehnten besiegelte deutsche Einheit gefeiert werden. Mit der Festveranstaltung in Aue-Bad Schlema kehrt Sachsen gewissermaßen an seine Wurzeln zurück. Denn der Bergbau im Erzgebirge war einst die Grundlage für den Wohlstand des Landes.