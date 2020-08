Bremerhaven

Klimahaus zählt seine Tiere und macht Inventur

19.08.2020, 03:46 Uhr | dpa

Das Klimahaus in Bremerhaven macht Inventur: Gezählt werden heute aber nicht Ausstellungsobjekte, sondern Tiere. In dem Erlebnismuseum leben rund 250 Arten. Einmal im Jahr müssen die Tiere gezählt, begutachtet und einige von ihnen auch gemessen und gewogen werden. In den Aquarien schwimmen alleine 135 verschiedene Fischarten, in den Terrarien leben 22 Reptilienarten sowie zahlreiche Spinnengattungen und Insekten.

Im Klimahaus erleben die Besucher in mehreren Stationen mit allen Sinnen die verschiedenen Klimazonen der Erde. So sind im Bereich Südsee etwa Kugel- und Clownfische sowie Fidschi-Leguane zu Hause, im Bereich Kamerun leben Warane, Galago-Affen und Stumpfkrokodile.

Bei der mehrtägigen Inventur prüfen die Pfleger, wie sich die Tiere im vergangenen Jahr entwickelt haben. "Es wird zum Beispiel geschaut, ob die Haut oder die Schuppen in Ordnung sind", sagte Klimahaus-Sprecher Holger Bockholt.