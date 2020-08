Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern orderte Millionen Schutzmasken

19.08.2020, 07:21 Uhr | dpa

Zum Schutz vor dem Coronavirus hat Mecklenburg-Vorpommern bislang etwa 6,6 Millionen Schutzmasken im Bundesland verteilt. Diese seien an Landkreise, kreisfreie Städte, die Kassenärztliche Vereinigung, die Kassenzahnärztliche Vereinigung und an die Behörden der Landesverwaltung ausgehändigt worden, teilte das Innenministerium in Schwerin auf Anfrage mit.

Etwa 4,5 Millionen der Masken waren den Angaben zufolge sogenannte OP-Masken, die grundsätzlich nur einmal verwendet würden. Diese dienen vor allem dem Schutz anderer Menschen. 1,4 Millionen FFP2 und FFP3-Masken wurden demnach bislang vom Land verteilt, diese schützen auch den Träger selbst. Laut Ministerium wurden bislang etwa 700 000 Mund-Nasen-Bedeckungen ausgehändigt, diese könnten auch mehrfach getragen und gewaschen werden.

Das Ministerium bezifferte die Kosten für die Anschaffungen auf mehr als 33 Millionen Euro. Insgesamt knapp elf Millionen Masken befinden sich noch im sogenannten Katastrophenschutzlager. Mehrere Millionen Masken wurden demnach vom Bund an MV geliefert.