Hösbach

Polizei erwischt Mann mit 2000 LSD-Trips im Auto

19.08.2020, 08:03 Uhr | dpa

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 3 haben Fahnder im Wagen eines Mannes rund 2000 LSD-Trips sichergestellt. Der Fahrer habe angegeben, dass die Drogen aus den Niederlanden stammen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach hatten die Ermittler das Fahrzeug am Montagabend nahe Aschaffenburg kontrolliert. Der 49-Jähriger sei daraufhin vorläufig festgenommen worden. Mittlerweile sitzt er in Untersuchungshaft wegen der illegalen Einfuhr und dem unerlaubten Handel von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Zudem soll der Mann selbst unter Drogeneinfluss gestanden haben.