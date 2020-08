Estoril

RB Leipzig startet am Dienstag wieder mit dem Training

19.08.2020, 10:49 Uhr | dpa

Nach dem Aus im Halbfinale der Champions League bekommen die Profis von RB Leipzig nur ein extralanges freies Wochenende. Bereits am kommenden Dienstag bittet Chefcoach Julian Nagelsmann seine Spieler wieder zum Training auf dem Gelände am Leipziger Cottaweg. Das bestätigte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch. Die Sachsen waren am Vorabend in der Königsklasse mit 0:3 am französischen Meister Paris Saint-Germain gescheitert.

Das nächste Pflichtspiel steht für RB Leipzig am zweiten September-Wochenende in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Zweitligist 1. FC Nürnberg an. Eine Woche später kommt der FSV Mainz 05 zum Bundesliga-Start in die Red Bull Arena. Vom 31. August an muss Nagelsmann in der Vorbereitung für gut eine Woche wegen der ersten Länderspielpause auf seine Nationalspieler verzichten. "Die kommende Saison wird sehr anstrengend und lang", sagte Nagelsmann.