Mönchengladbach

Gladbach testet gegen Fürth vor 300 Zuschauern

19.08.2020, 11:07 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach bestreitet in der Vorbereitung auf die neue Saison ein weiteres Testspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth. Die Partie gegen den Zweitligisten findet am 27. August (15.30 Uhr) im Borussia-Park statt. Gemäß der Corona-Schutzverordnung sind für die Partie 300 Zuschauer zugelassen. Das nächste Vorbereitungsspiel der Gladbacher findet am kommenden Samstag (17.00 Uhr) während des Trainingslagers in Harsewinkel gegen den SC Paderborn statt.