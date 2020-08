Wiesbaden

Tourismus in Hessen im ersten Halbjahr unter Vorjahresniveau

19.08.2020, 11:08 Uhr | dpa

Der Tourismus in Hessen ist im ersten Halbjahr wegen der Corona-Krise deutlich hinter dem Vorjahreszeitraum geblieben. Die Zahl der Gäste in den Beherbergungsbetrieben ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 54 Prozent auf etwa 3,5 Millionen zurück, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Bei der Zahl der Übernachtungen habe es einen Einbruch um 48 Prozent auf 8,9 Millionen gegeben. Die meisten Gäste (2,7 Millionen) stammten dabei aus Deutschland, 740 000 aus dem Ausland.

Im Juni konnten die hessischen Beherbergungsbetriebe mit 523 300 Gästen nur ein Drittel der im Vorjahr üblichen Besucher begrüßen, die Übernachtungen gingen im Vergleich zum Juni 2019 um 58 Prozent auf knapp 1,4 Millionen zurück. Durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat sich das Bettenangebot den Statistikern zufolge um 13 Prozent reduziert. Die verbliebenen Übernachtungsmöglichkeiten hätten vor allem deutsche Touristen genutzt. Jeder zehnte Gast sei aus dem Ausland nach Hessen gereist.